В ОБСЕ стартует расследование из-за утечки данных в РФ

- 19.07.2018 11:46
В ОБСЕ стартует расследование из-за утечки данных в РФ

В СММ ОБСЕ стартует внутреннее расследование касаемо подозрений о шпионстве и утечке данных из организации. С таким заявлением выступила в среду, 18 июля, предстаивтель миссии Ирина Коробко. Напомним, накануне в эфире немецкого общественно-правового канала ARD в адрес организации прозвучали серьезные обвинения.

Программа Fakt немецкого канала провела расследование, согласно которому в российские спецслужбы "утекли" внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине. На сайте радиовещателя Mitteldeutscher Rundfunk ранее было опубликовано сокращенное описание результатов расследования.

Немецкие журналисты получили копию цифрового носителя, на котором оказались записаны внутренние отчеты миссии о происшествиях на Донбассе, в неподконтрольных украинским властям районах. В информации также присутствовали данные о коммуникациях заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга. На носителе также были записаны мини-досье на членов миссии, с учетом черт характера, финансового положения, склонности к употреблению спиртного, сексуальных предпочтениях и т.д.

Расследование, проведенное журналистами Fakt, показывает, что вся эта информация могла попасть к сотрудникам Федеральной службы безопасности России, и передать их мог сотрудник СММ ОБСЕ.

В своем интерью Fakt Александр Хуг отметил, что точно о произошедшем сказать пока что нельзя, пока не будут известны другие детали. Хуг также подчеркнул, что к любым угрозам безопасности членов миссии организация относится более чем серьезно. Информацию предстоит проверить, и в ОБСЕ будет проведено внутреннее расследование.

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