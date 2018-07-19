В Украине заработали автоматы по обмену валют

- 19.07.2018 11:26
В Украине заработали автоматы по обмену валют

В аэропорту Борисполь появились два первых аппарата по обмену валюты. Машины отмечены брендом RwS bank.

Работают аппараты только с наличными деньгами, и гнезда для банковских карт не предусмотрены. Таким образом, чтобы обменять деньги на нужные единицы, нужно внести необходимую сумму в гривне либо другой валюте. На приборной панели аппарата прикреплена пошаговая инструкция по пользованию машиной. Обмен осуществляется в любом направлении с тремя валютами - гривной, евро и долларом.

Председатель правления RwS bank Владислав Кравец сообщил, что уже порядка трех месяцев данные аппараты работают в аэропорту. Уачное размещение аппаратов позволило достичь приличного оборота и гарантировало окупаемость установкиу и содержания. 

Кроме того, машины по обмену позволяют автоматизировать процесс, не привлекать кассира. Также очень важен момент безопасности, так как при работе с машиной исключается человеческий фактор, а также "черный" обмен".

Платиновая Буковина

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