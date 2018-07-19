Ryanair отменили более 600 рейсов- 19.07.2018 11:11
Из-за угрозы забастовок бортпроводников в Испании, Португалии и Бельгии авиаперевозчик-лоукостер Ryanair отменила порядка 600 рейсов.
Таким образом, забастовка коснется примерно 50 тысяч пассажиров, забронировавших свое рейсы на 25-26 июля в указанные страны или обратно.
Ирландский авиаперевозчик принес извинения за перебои в работе. С пострадавшими пассажирами уже связались представители Ryanair. Так, в уведомлении отмечается, что если пассажиры не получили SMS-сообщения или письма на электронную почту о проблемах, то полет все же состоится в ранее рассчитанное время, и менять планы не придется.
Отметим также, что уже в ближайшую пятницу, 20 июля, в Ирландии состоится забастовка пилотов, которые требуют повышения условий труда и роста зарплаты. На следующей неделе они намерены бастовать во вторник, 24 июля.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 19.07.2018 17:47
- 19.07.2018 17:14
- 19.07.2018 16:26
- 19.07.2018 15:22
- 19.07.2018 14:15
- 19.07.2018 12:44
- 19.07.2018 12:12
- 19.07.2018 11:46
- 19.07.2018 11:26
- 19.07.2018 10:46