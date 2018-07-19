Ryanair отменили более 600 рейсов

- 19.07.2018 11:11
Ryanair отменили более 600 рейсов

Из-за угрозы забастовок бортпроводников в Испании, Португалии и Бельгии авиаперевозчик-лоукостер Ryanair отменила порядка 600 рейсов.

Таким образом, забастовка коснется примерно 50 тысяч пассажиров, забронировавших свое рейсы на 25-26 июля в указанные страны или обратно.

Ирландский авиаперевозчик принес извинения за перебои в работе. С пострадавшими пассажирами уже связались представители Ryanair. Так, в уведомлении отмечается, что если пассажиры не получили SMS-сообщения или письма на электронную почту о проблемах, то полет все же состоится в ранее рассчитанное время, и менять планы не придется.

Отметим также, что уже в ближайшую пятницу, 20 июля, в Ирландии состоится забастовка пилотов, которые требуют повышения условий труда и роста зарплаты. На следующей неделе они намерены бастовать во вторник, 24 июля.

Платиновая Буковина

Ключові слова: забастовки раян эйр, Ryanair

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