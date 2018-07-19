



Штормовое предупреждение в Украине 19 07 2018 - 19.07.2018 10:46

О штормовом предупреждении в Украине в четверг, 19 июля, предупреждают синоптики. Непогода коснется в первую очередь южных и восточных регионов страны.

Так, в Украинском гидрометцентре на сегодня прогнозируют сильный ветер, а также грозы и местами осадки в виде дождя.

Порывы ветра на юге и востоке Украины 19 июля днем ожидаются со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, также возможны грозы.

Температура воздуха в восточных областях будет составлять до +29 градусов.

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