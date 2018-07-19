Штормовое предупреждение в Украине 19 07 2018- 19.07.2018 10:46
О штормовом предупреждении в Украине в четверг, 19 июля, предупреждают синоптики. Непогода коснется в первую очередь южных и восточных регионов страны.
Так, в Украинском гидрометцентре на сегодня прогнозируют сильный ветер, а также грозы и местами осадки в виде дождя.
Порывы ветра на юге и востоке Украины 19 июля днем ожидаются со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, также возможны грозы.
Температура воздуха в восточных областях будет составлять до +29 градусов.
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