В Великобритании идентифицировали виновников отравления Скрипалей

- 19.07.2018 10:36
В Великобритании идентифицировали виновников отравления Скрипалей

 Возможных исполнителей покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию идентифицировали в британской полиции. Так, с помощью, камер видеонаблюдения удалось установить личности вероятных преступников.

Следователи сопоставили полученные данные с информацией о въезжавших в то время в страну людях. Подозреваемые предположительно являются россияннами.

Напомним, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери веществом "Новичок", изготовленным советскими специалистами. Отравление нервно-паралитическим веществом произошло в марте 2018 года. В Великобритании полагают, что ответственность за отравление лежит на России. После того, как было проведено успешное лечение, Сергея и Юлию выписали из госпиталя.

Вслед за отравлением последовала высылка ряда российских дипломатов из Великобритании. 28 других государств также выразили солидарность, и в общей сложности было отправлено в Россиию порядка 150 дипломатов. Для семи российских представителей при НАТО были аннулированы аккредитации.

Между тем, российская сторона продолжает отрицать свою причастность к отравлению Скрипалей.

Платиновая Буковина

Ключові слова: скрипали отравление, отравление солсбери

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