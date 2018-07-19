В Великобритании идентифицировали виновников отравления Скрипалей- 19.07.2018 10:36
Возможных исполнителей покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию идентифицировали в британской полиции. Так, с помощью, камер видеонаблюдения удалось установить личности вероятных преступников.
Следователи сопоставили полученные данные с информацией о въезжавших в то время в страну людях. Подозреваемые предположительно являются россияннами.
Напомним, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери веществом "Новичок", изготовленным советскими специалистами. Отравление нервно-паралитическим веществом произошло в марте 2018 года. В Великобритании полагают, что ответственность за отравление лежит на России. После того, как было проведено успешное лечение, Сергея и Юлию выписали из госпиталя.
Вслед за отравлением последовала высылка ряда российских дипломатов из Великобритании. 28 других государств также выразили солидарность, и в общей сложности было отправлено в Россиию порядка 150 дипломатов. Для семи российских представителей при НАТО были аннулированы аккредитации.
Между тем, российская сторона продолжает отрицать свою причастность к отравлению Скрипалей.
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