



Чому варто застосовувати РРО - 19.07.2018 09:17

Цього року в центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ суб’єкти господарювання зареєстрували 295 реєстраторів розрахункових операцій. Загалом, на обліку в Чернівецькій ОДПІ станом на 01.07.2018р. перебувають 2492 реєстратори розрахункових операцій, в т.ч. 2227 працюють у Чернівцях, а 265 – на Глибоччині.

Використання касових апаратів (РРО) є важливою умовою для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету, збільшення податкових надходжень. Нещодавно Уряд прийняв два проекти Постанов, які дозволять запровадити інноваційні підходи у сфері РРО. Ініціативи Кабінету Міністрів України щодо впровадження новітніх моделей програмних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, дозволять спростити порядок реєстрації РРО та стимулюватимуть бізнес до використання сучасних ІТ-систем при здійсненні готівкових розрахунків.

Зокрема, проект Постанови «Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей, призначених для реєстрації розрахункових операцій” передбачає вивчення та дослідження новітніх моделей програмно-технічних засобів для здійснення розрахункових операцій.

По завершенню пілотного Проекту буде прийнято рішення щодо доцільності їх впровадження у промислову експлуатацію та подальше застосування підприємцями поруч з традиційними моделями РРО. Тоді для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації замість традиційних касових апаратів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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