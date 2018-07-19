Чому варто застосовувати РРО

- 19.07.2018 09:17
Чому варто застосовувати РРО

Цього року в центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ суб’єкти господарювання зареєстрували 295 реєстраторів розрахункових операцій. Загалом, на обліку в Чернівецькій ОДПІ станом на 01.07.2018р. перебувають 2492 реєстратори розрахункових операцій, в т.ч. 2227 працюють у Чернівцях, а 265 – на Глибоччині.

Використання касових апаратів (РРО) є важливою умовою для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету, збільшення податкових надходжень. Нещодавно Уряд прийняв два проекти Постанов, які дозволять запровадити інноваційні підходи у сфері РРО. Ініціативи Кабінету Міністрів України щодо впровадження новітніх моделей програмних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, дозволять спростити порядок реєстрації РРО та стимулюватимуть бізнес до використання сучасних ІТ-систем при здійсненні готівкових розрахунків.

Зокрема, проект Постанови «Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей, призначених для реєстрації розрахункових операцій” передбачає вивчення та дослідження новітніх моделей програмно-технічних засобів для здійснення розрахункових операцій.

По завершенню пілотного Проекту буде прийнято рішення щодо доцільності їх впровадження у промислову експлуатацію та подальше застосування підприємцями поруч з традиційними моделями РРО. Тоді для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації замість традиційних касових апаратів. 

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: касові апарати чернівці, чернівці рро, податкова чернівці

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