



К вечеру 18 июля в Украине - резкое ухудшение погоды - 18.07.2018 17:46

Ухудшение погодных условий практически по всей территории Украины ожидается до конца дня сегодня, 18 июля.

О резком изменении погоды сообщают в ГСЧС, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

Грозы, а также усиление ветра - до шквальных порывов 15-20 метров в секунду ожидаются практически по всей территории страны. Непогода обойдет, разве что, Черниговскую, Ровенскую и Житомирскую области.

Грозы и сильный шквальный ветер ожидается также в ближайшее время и до конца суток в Киеве и области.

Платиновая Буковина

Всі новини