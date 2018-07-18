



Поезд проехал над спящей на путях женщиной - 18.07.2018 17:26

В прошлый понедельник, 16 июля в Латвии произошел странный случай. Поступило сообщение о том, что поезд недалеко от железнодорожной станции в крае Аматас сбил человека. Сообщение было направлено на пульт дежурного.

Удалось установить, что на железнодорожных путях между рельсами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула женщина 1964 года рождения. В это время над ней проехал поезд.

Женщину осмотрели, и на ее теле после данного происшествия не было обнаружено никаких повреждений.

Сама же женщина призналась, что была пьяна, и произошедшего не помнит, равно как и того факта, как она оказалась возле ж/д путей. По факту данного происшествия стартовал административный процесс.

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