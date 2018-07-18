



Подробиці ДТП на Героїв Майдану в Чернівцях - 18.07.2018 17:13

Водії автомобілів «ЗАЗ» і «ГАЗ» «не поділили» дорогу, в результаті чого зіткнулися.

По обіді 17-го липня поліція Чернівців прибула на виклик про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Героїв Майдану.

Правоохоронці встановили, що 63-річний водій автомобіля «ЗАЗ-110206» виїжджав з шиномонтажу на головну дорогу. У той час там рухався фургон «ГАЗ-2752» під керуванням 54-річного чернівчанина. Не надавши перевагу в русі «газельці», водій легковика допустив зіткнення.

Водія «ЗАЗу» та пасажирку фургона із травмами госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспорними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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