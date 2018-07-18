



Космический зонд к Солнцу отправят 4 августа 2019 года - 18.07.2018 16:33

Национальное аэрокосмическое агентство NASA уже готово направить к Солнцу космический аппарат. Предполагается, что миссия стартует в августе следующего года, и будет задействован зонд со сверхмощным защитным экраном.

Исследователи планируют узнать как можно больше о том, как "работает" Солнце. К звезде планируется запустить аппарат Parker Solar Probe, который приблизится на максимально близкое расстояние - порядка 6,4 миллионов километров от светила. К слову, расстояние между Землей и Солнцем расняется примерно 150 миллионам километров.

Parker Solar Probe должен изучить потоки тепла рядом с Солнцем, исследовать солнечные ветры. Образование солнечных ветров имеет место по причине частичек во внешних слоях солнечной атмосферы, то есть, кроне Солнца. Из-за перегрева такие частички время от времени выстреливают, как это делает попкорн, в результате чего возникают геомагнитные бури, которые могут ухудшать самочувствие некоторых людей, а также нарушать работу спутников и энергосетей.

Для адекватной работы зонда Parker Solar Probe потребовался крепкий экран, обеспечивающий защиту от излучения. При приближении к звезде температура щита может достигать 1400 градусов по Цельсию, потому он должен гарантировать качественную защиту начинке аппарата, которая под экраном будет нагреваться не более, чем до 30 градусов.

Масса щита составит 80 кг, и будет изготовлена из двухслойного углеродного композита с толстым покрытием из пены.

Parker Solar Probe разовьет максимальную скорость для выхода на орбиту, которая составит 690 000 километров в час. Запуск будет осуществляться 4 августа 2019 года с мыса Канаверал, что во Флориде, США. Запускать зонд будет ракета Delta IV Heavy.

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