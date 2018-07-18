Неповнолітніх крадіїв пального спіймали на Кіцманщині- 18.07.2018 14:44
З настанням сутінок двоє товаришів зливали дизельне пальне з чужих автомобілів. Працівники Кіцманського відділу поліції встановили злодіїв. За порушення закону юнакам загрожує до шести років позбавлення волі.
15-го липня до Кіцманського відділу поліції звернулися двоє жителів району. Чоловіки повідомили, що з їхніх транспортних засобів невідома особа викрала дизпаливо. На момент крадіжки автомобілі були припарковані біля помешкань заявників.
Правоохоронці почали обстежувати прилеглу територію та опитувати місцеве населення. В ході проведення розшукових заходів дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками Кіцманського відділу поліції встановили крадіїв. Ними виявилися двоє неповнолітніх, котрі вже потрапляли в поле зору поліції за крадіжки комп’ютерної техніки.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам вже оголошено підозру у скоєних злочинах. Триває досудове рослідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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