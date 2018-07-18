



Відшкодування ПДВ в Чернівцях сягнуло 76,8 млн грн - 18.07.2018 14:17

У першому півріччі цього року платникам податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 76,8 млн. грн. ПДВ, що на 6,5 млн. грн. більше, ніж торік.

За рахунок запровадження Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим. Електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ забезпечує ефективний моніторинг адміністрування ПДВ та унеможливлює корупційні ризики при відшкодуванні податку на додану вартість.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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