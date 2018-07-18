Мероприятия ко Дню Независимости Украины 2018 на Букивине

- 18.07.2018 12:23
Мероприятия ко Дню Независимости Украины 2018 на Букивине

Мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины в Черновицкой области стартуют с 23 августа в 9:00, в день Государственного Флага Украины.

Так, на Центральной площади Черновцов в 9:00 четверга, 23 августа, состоится возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко, а также состоится торжественное поднятие Государственного Флага Украины. Также запланировано шествие колонн представителей военных формирований области, парад боевой техники.

В 11:00 на Аллее славы Центрального кладбища Черновцов при участии представителей властей Буковины и представителей общественности состоится чествование героев, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Украины.

В 14:00 в Летнем театре парка культуры и отдыха имени Шевченко состоится торжественное собрание с вручением государственных наград, а также преаздничный концерт.

24 августа, в день Независимости Украины во всех храмах Черновицкой области пройдут молебны за Украину.

В 17:30 в зале органной и камерной музыки пройдет закрытие Международного фестиваля органой музыки, в котором примут участие артисты и коллективы Черновицкой областной филармонии имени Гнатюка.

24 августа на вершине горы Томнатик на территории бывшей военно радиолокационной станции Памир, на высоте 1600 метров над уровнем моря стартует международная туристическая конференция. В течение следующих двух дней на Томнатике состоится фестиваль "Любіть Буковину, бо вона того варта", с поднятием Государственного Флага Украины на самой высокой точке буковинских Карпат - горе Яровице.

 

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Ключові слова: день независимости украины, независимость украины 2018

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