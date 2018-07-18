



Массовое отравление в детском лагере на Донеччине - 18.07.2018 11:30

В детском лагере Яструбок, что в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области, с отравлением из детского лагеря были госпитализированы 84 человека.

Как сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, были госпитализированы 68 детей и 16 взрослых.

Предварительный диагноз, поставленный госпитализированным 17-18 июля - острая кишечная инфекция.

В настоящее время устанавливаются причины массового отравления, проводятся противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия.

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