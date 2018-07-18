



Из-за сильных ливней в Индии погибло более 500 человек - 18.07.2018 11:08

Более 50 человеческих жертв унесли муссонные дожди в Индии, как информируют в Центральной комиссии по водным ресурсам страны.

Из-за сильных дождей в стране, которые шли с прошлого месяца, произошли паводки и оползни, которые привели к гибели 511 человек. Кроме того, насчитывается 176 пострадавших.



Непогода оказала свое влияние на 91 регион в Индии. Также отмечается, что муссонные ливни привели к разрушению 55 тысяч домов по всей стране. Утонуло свыше 1 миллиона голов скота.

В Центральной комиссии по водным ресурсам Индии отметили, что эти ливни стали сильнейшими в стране за последние 64 года.

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