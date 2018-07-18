Из-за сильных ливней в Индии погибло более 500 человек- 18.07.2018 11:08
Более 50 человеческих жертв унесли муссонные дожди в Индии, как информируют в Центральной комиссии по водным ресурсам страны.
Из-за сильных дождей в стране, которые шли с прошлого месяца, произошли паводки и оползни, которые привели к гибели 511 человек. Кроме того, насчитывается 176 пострадавших.
Непогода оказала свое влияние на 91 регион в Индии. Также отмечается, что муссонные ливни привели к разрушению 55 тысяч домов по всей стране. Утонуло свыше 1 миллиона голов скота.
В Центральной комиссии по водным ресурсам Индии отметили, что эти ливни стали сильнейшими в стране за последние 64 года.
Коментарі (0)
Другие новости:
К вечеру 18 июля в Украине - резкое ухудшение погоды Ухудшение погодных условий практически по всей территории Украины ожидается до конца дня сегодня, 18 июля.
- 18.07.2018 17:46
- 18.07.2018 17:46
Поезд проехал над спящей на путях женщиной В прошлый понедельник, 16 июля в Латвии произошел странный случай.
- 18.07.2018 17:26
- 18.07.2018 17:26
Подробиці ДТП на Героїв Майдану в Чернівцях Водії автомобілів «ЗАЗ» і «ГАЗ» «не поділили» дорогу, в результаті чого зіткнулися.
- 18.07.2018 17:13
- 18.07.2018 17:13
Космический зонд к Солнцу отправят 4 августа 2019 года Национальное аэрокосмическое агентство NASA уже готово направить к Солнцу космический аппарат
- 18.07.2018 16:33
- 18.07.2018 16:33
Неповнолітніх крадіїв пального спіймали на Кіцманщині З настанням сутінок двоє товаришів зливали дизельне пальне з чужих автомобілів
- 18.07.2018 14:44
- 18.07.2018 14:44
Відшкодування ПДВ в Чернівцях сягнуло 76,8 млн грн У першому півріччі цього року платникам податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 18.07.2018 14:17
- 18.07.2018 14:17
Мероприятия ко Дню Независимости Украины 2018 на Букивине Мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины в Черновицкой области стартуют с 23 августа в 9:00, в день Государственного Флага Украины.
- 18.07.2018 12:23
- 18.07.2018 12:23
Массовое отравление в детском лагере на Донеччине В детском лагере Яструбок, что в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области
- 18.07.2018 11:30
- 18.07.2018 11:30
Кабмин рассмотрит вопрос проведения пробной переписи населения Распоряжение о проведении пробной переписи населения Украины планирует сегодня утвердить
- 18.07.2018 10:16
- 18.07.2018 10:16
Подорожает ли в Черновцах проезд в троллейбусе Исполнительный комитет Черновицкого городского совета провел заседание 17 июля, в ходе которого рассматривался вопрос
- 18.07.2018 09:55
- 18.07.2018 09:55