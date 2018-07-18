



Кабмин рассмотрит вопрос проведения пробной переписи населения - 18.07.2018 10:16

Распоряжение о проведении пробной переписи населения Украины планирует сегодня утвердить Кабинет министров. В повестке дня 18 июля числится соответствующий пункт.

Отметим, что в планах правительства - утвердить распоряжение "О проведении пробной переписи населения".

На повестке дня также - ряд других вопросов, среди которых - утверждение правил предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики, правил предоставления доступа к инстраструктуре объекта транспорта, домовой распределительной сети, объекта строительства.

В сегодняшних планах Кабмина - внесение изменений в порядок ведения Госудаственного земельного кадастра, утверждение решение о возможности досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физлиц. Првительство также намерено рассмотреть повышение тарифов на мобильную связь, то есть, утвердить связанные с этим мероприятия.

Платиновая Буковина

Всі новини