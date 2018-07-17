



ДТП в Черновцах на Героев Майдана 17 07 2018 - 17.07.2018 15:41

На улице Героев Майдана в Черновцах во вторник, 17 июля, произошла авария.

О происшествии сообщили очевидцы аварии. На участке дороги из-за ДТП образовались заторы, так как виновники аварии занимают проезжую часть.

На место проишествия пррибул патруль полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства данного происшествия.

По предварительной информации, в результате данного ДТП есть пострадавшие. Больше информации о данном ДТП - вскоре на нашем сайте.

Платинова Буковина, Чернівці

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