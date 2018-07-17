На Буковині виявлено три ділянки з нарковмісними рослинами

- 17.07.2018 17:17
На Буковині виявлено три ділянки з нарковмісними рослинами

Поліція Чернівецької області продовжує проводити оперативні заходи, щодо виявлення та знищення незаконних посівів.

16-го липня під час відпрацювання території району оперативники Вижницького відділення поліції виявили посів снодійного маку. Жителька села Велике на своїй присадибній ділянці вирощувала 126 рослин нарковмісної культури.

Ще один незаконний посів маку викрили правоохоронці Путильського відділення поліції. В ході операції «Мак 2018» поліціянти з городу жительки села Сергії вилучили 274 рослини снотворного маку.

Цього ж дня працівники Хотинського відділення поліції під час огляду господарства 31-річного жителя села Колінківці Хотинського району задокументували посів конопель. На прибудинковій території власного помешкання молодик вирощував 51 кущ нарковмісної рослини.

Все вилучене поліцейські направили до Чернівецького найково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до суду з клопотаннями про призначення низки експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: операція мак 2018, нарковмісні рослини буковина

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