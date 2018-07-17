Музыка способна опьянить человека

- 17.07.2018 16:52
Музыка способна опьянить человека

Музыка в действительности обладает пьянящими свойствами, что недавно удалось доказать ученым. Такой особенностью, как выяснилось, обладают различные, помимо музыки, звуки, имеющие определенную частоту. Головокружения, потеря равновесия и аже тошнота могут возникать у человека по причине врожденной патологии внутреннего уха, которая носит название дегисценции полукружных каналов.

К такому выводу пришли ученые из Университета Юты, Университета Миссиисипи и Школы медицины университета Джона Хопкинса. Явление изучалось на примере рыбы-жабы, у которой органы слуха и равновесия весьма похожи на человеческие.

Так, внутреннее ухо представляет собой систему костных полостей, образующих такой орган слуха как улитку и преддверие с полукружными каналами, которое и является органом равновесия. Оба эти органа изолированы с помощью костной стенки друг от друга. Но в некоторых случаях между полукружными каналами и улиткой кость может быт слишком тонкой, а то и вовсе с отверстием. Такая патология может проявляться у одного человека из ста.

При изменении полжения тела в пространстве в мозг получает сигнал от двиающейся жидкости в полукружных каналах. Получив сигнал, мозг координирует работы мышц тела таким образом, чтобы тело не утратило равновесие. В улитке также находится жилкость, которая под воздействием акустических волн, поступающих от барабанной перепонки и слуховых косточек, испытывает колебания.

При слишком тонком костном барьере механические волны, которые должны восприниматься органом слуха, могут проникать в орган равновесия. Из-за этого мозг получает сигнал, что человек якобы вертит головой, хоть и может сидеть неподвижно. Отсюда и неправильно истолкованный мозгом сигнал, поступающий от звука, который может вызвать головокружение и даже тошноту.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пьянящая музыка, почему музыка пьянит

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