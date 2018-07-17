В США продают заброшенный город- 17.07.2018 15:04
В горах Калифорнии имеется покинутый городок, который выставлен на продажу. Цена сделки составляет 1,4 миллиона долларов.
Речь идет о шахтерском городке Серро-Гордо, основанном в 1865 году. Здесь основным заработком жителей была добыча серебра. Но дело перестало приносить хорошую прибыль после того, как цены на серебро пропали. Это привело к упадку в Серро-Гордо, и жители начали потихоньку покидать город.
Старинный городок площадью порядка 120 гектаров все еще сохранил 22 здания. Здесь можно увидеть местную церковь, салун, отель и дом коменданта.
Владельцами городка Серро-Гордо является американская семья. Они согласны продать город тем, кто сохранит его природу и бережно отнесется к его природе. Не исключено, что здесь может быть создан тематический парк.
Интеренсо, что Серро-Гордо сейчас открыт для посещений - сюда нередко приезжают туристы. Город также охраняется от вандалов и черных археологов.
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