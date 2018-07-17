В Черновцах достаточно хлора для очистки воды- 17.07.2018 14:23
Информацию о нехватке хлора для очищения водопроводной воды опровергли в коммунальном предприятии Черновцыводоканал.
Представители водоканала отметили, что запасов хлора в Черновцах - достаточно, и жители города не ощутят никаких неудобств или проблем с водоснабжением. Как стало известно, посредством тендерных процедур Чреновцам удалось закупить хлор из Кременчуга, у компании "Хлортехвод".
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине остановил свою работу химический завод Днепразот, в связи с чем водоснабжение в стране оказалось под угрозой.
Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявляла, что планируется использовать для обеззараживания хлор из Румынии. Однако, с его транспортировкой могли возникнуть существенные трудности.
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