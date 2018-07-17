



На Буковине умер обгоревший мужчина - 17.07.2018 13:09

В результате работы со сварочным аппаратом 29-летний буковинец Андрей Продан получил ожоги 80% площади тела.

В течение трех суток пострадавших находился в реанимации Вижницкой центральной районной больницы, где врачи боролись за его жизнь. Средства на лечение мужчины собирали неравнодушные жители области, но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось.

У буковинца остался 10-месячный сын и беременная супруга.

Волонтер Оксана Трапина-Гаденко выразила благодарность всем неравнодушным и опубликовала просьбу оказать помощь вдове. Женщине потребуются деньги на похороны, а вскоре - на приближающиеся роды.

Платиновая Буковина

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