Сегодня стартуют трехсторонние переговоры по транзиту газа- 17.07.2018 12:31
Трехсторонние консультации по условиям транзита российского газа по украинскому газопроводу состоятся сегодня, 17 июля, в Берлине между представителями Украины, России и ЕС. Будут обсуждаться условия транспортировки газа с 1 января 2020 года.
Украину на переговорах будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин, а от РФ примет участие министр энергетики Александр Новак.
Стоит отметить, что после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе Россия существенно сократила объемы транзита газа черех украинскую территорию. Из-за потери транзита экономика Украины терпит серьезные убытки, также вызывают беспокойство новые вероятные газовые маршруты в обход Украины.
На переговорах стороны будут обсуждать планы российского Газпрома касаемо строительства газопровода Северный поток-2, котоырй запланирован к сдаче в эксплуатацию до конца 2019 года. Поставки по этому газопроводу могут осуществляться из РФ в Германию в обход Украины через Балтийское море. К слову, новая ветка газопровода увеличит поставки газа в Германию, поскольку она дублирует уже существующий газопровод Северный поток.
Представители ряда стран негативно относятся к проекту Северный поток-2. В то же время, Германия заявляет, что Северный поток-2 представляет собой исключительно коммерческий проект.
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