Сегодня стартуют трехсторонние переговоры по транзиту газа

- 17.07.2018 12:31
Сегодня стартуют трехсторонние переговоры по транзиту газа

Трехсторонние консультации по условиям транзита российского газа по украинскому газопроводу состоятся сегодня, 17 июля, в Берлине между представителями Украины, России и ЕС. Будут обсуждаться условия транспортировки газа с 1 января 2020 года.

Украину на переговорах будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин, а от РФ примет участие министр энергетики Александр Новак.

Стоит отметить, что после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе Россия существенно сократила объемы транзита газа черех украинскую территорию. Из-за потери транзита экономика Украины терпит серьезные убытки, также вызывают беспокойство новые вероятные газовые маршруты в обход Украины.

На переговорах стороны будут обсуждать планы российского Газпрома касаемо строительства газопровода Северный поток-2, котоырй запланирован к сдаче в эксплуатацию до конца 2019 года. Поставки по этому газопроводу могут осуществляться из РФ в Германию в обход Украины через Балтийское море. К слову, новая ветка газопровода увеличит поставки газа в Германию, поскольку она дублирует уже существующий газопровод Северный поток.

Представители ряда стран негативно относятся к проекту Северный поток-2. В то же время, Германия заявляет, что Северный поток-2 представляет собой исключительно коммерческий проект.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: переговоры по газу. трехсторонние газовые переговоры

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині виявлено три ділянки з нарковмісними рослинами Поліція Чернівецької області продовжує проводити оперативні заходи, щодо виявлення та знищення незаконних посівів.
- 17.07.2018 17:17
Музыка способна опьянить человека Музыка в действительности обладает пьянящими свойствами, что недавно удалось доказать ученым.
- 17.07.2018 16:52
ДТП в Черновцах на Героев Майдана 17 07 2018 На улице Героев Майдана в Черновцах во вторник, 17 июля, произошла авария.
- 17.07.2018 15:41
В США продают заброшенный город В горах Калифорнии имеется покинутый городок, который выставлен на продажу.
- 17.07.2018 15:04
В Черновцах достаточно хлора для очистки воды Информацию о нехватке хлора для очищения водопроводной воды опровергли в коммунальном предприятии
- 17.07.2018 14:23
На Буковине умер обгоревший мужчина В результате работы со сварочным аппаратом 29-летний буковинец Андрей Продан получил
- 17.07.2018 13:09
В Черновцах снова курсирует маршрутка 9А На автобусный маршрут 9А в Черновцах во вторник, 17 июля, вышел новый перевозчик.
- 17.07.2018 11:58
На Вижниччині відбулось ДТП з чотирма постраждалими Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
- 17.07.2018 11:44
Ученые разработали бактериальные солнечные батареи С помощью фотосинтеза солнечный свет может превращаться в энергию с помощью многих бактерий
- 17.07.2018 11:38
Пьяный молдован хотел попасть на территорию Украины В пресс-службе Черновицкого пограничного отряда сообщили о попытке пересечь государственную границу иностранным
- 17.07.2018 10:39

Всі новини