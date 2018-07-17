



Сегодня стартуют трехсторонние переговоры по транзиту газа - 17.07.2018 12:31

Трехсторонние консультации по условиям транзита российского газа по украинскому газопроводу состоятся сегодня, 17 июля, в Берлине между представителями Украины, России и ЕС. Будут обсуждаться условия транспортировки газа с 1 января 2020 года.

Украину на переговорах будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин, а от РФ примет участие министр энергетики Александр Новак.

Стоит отметить, что после аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе Россия существенно сократила объемы транзита газа черех украинскую территорию. Из-за потери транзита экономика Украины терпит серьезные убытки, также вызывают беспокойство новые вероятные газовые маршруты в обход Украины.

На переговорах стороны будут обсуждать планы российского Газпрома касаемо строительства газопровода Северный поток-2, котоырй запланирован к сдаче в эксплуатацию до конца 2019 года. Поставки по этому газопроводу могут осуществляться из РФ в Германию в обход Украины через Балтийское море. К слову, новая ветка газопровода увеличит поставки газа в Германию, поскольку она дублирует уже существующий газопровод Северный поток.

Представители ряда стран негативно относятся к проекту Северный поток-2. В то же время, Германия заявляет, что Северный поток-2 представляет собой исключительно коммерческий проект.

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