



В Черновцах снова курсирует маршрутка 9А - 17.07.2018 11:58

На автобусный маршрут 9А в Черновцах во вторник, 17 июля, вышел новый перевозчик.

Такими новостями поделился на своей странице в Facebook мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Так, маршрут соединит район завода Гравитон и Соборную площадь. Автобусы маршрута 9А будут курсировать с 6:38 до 23:00 с интервалом движения 15 минут.

С Гравитона до Соборной площади или наоборот можно будет доехать за полчаса. Каспрук также отметил, что Черновицкое троллейбусное управление обеспечивает техническое и медицинское обслуживание перевозчика на этом маршруте.

Платиновая Буковина, Черновцы

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