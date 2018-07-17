На Вижниччині відбулось ДТП з чотирма постраждалими

- 17.07.2018 11:44
На Вижниччині відбулось ДТП з чотирма постраждалими

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

16 липня в селі Зеленів Вижницького району водій автомобіля «Volkswagen-T4» 57-річний житель села Слобода-Банилів не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя. В результаті з’їзду з проїжджої частини дороги авто зіткнулося із стовбуром дерева.

В наслідок ДТП четверо пасажирів з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Медичне освідчення показало, що водій на момент скоєння автопригоди був тверезий.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспорними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина, поліція чернівці

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