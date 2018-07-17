



Ученые разработали бактериальные солнечные батареи - 17.07.2018 11:38

С помощью фотосинтеза солнечный свет может превращаться в энергию с помощью многих бактерий. Бактерии производят отпределенные химические вещества, и разные бактерии могут производить различные вещества. Так, ученые осуществили попытку изолировать такие вещества и применить их в устройстве солнечных батарей. Впрочем, изолировать химикалии бактерий оказалось очень трудно, и сам фотозинтез не получался.

В Университете Британской Колумбии специалисты решили оставить сами химические вещества в покое, тогда как использовать лучше именно бактерии. Для этого ученые вырастили достаточно большое количество бактерий E. coli. Бактерии в свою очередь начали производить вещества для фотосинтеза. Исследователи покрыли бактерии материалами-полупроводниками, чтобы можно было использовать их для производства электроэнергии.

Новые солнечные батареи, в которых применялись бактерии, оказались более эффективными, если сравнивать с другими бактериями, которые позволяют получать энергию с помощью бактерий. С традиционными солнечными панелями новые батареи конкурировать в настоящее время не могут, однако, у новинки есть очевидный потенциал и масса преимуществ.

Так, батареи с бактериями могут работать в условиях плохого освещения, даже при отсутствии прямых солнечных лучей. Таким образом, даже если погода облачная, такие солнечные батареи все равно будут производить электричество. В производстве такие солнечные батареи - дешевые и экологически чистые.

Солнечные батареи на основе бактерий пока что далеки от массового производства, но вероятно, что они будут весьма востребованы для северных территориях, где погода преимущественно пасмурная.

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