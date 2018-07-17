Ученые разработали бактериальные солнечные батареи

- 17.07.2018 11:38
Ученые разработали бактериальные солнечные батареи

С помощью фотосинтеза солнечный свет может превращаться в энергию с помощью многих бактерий. Бактерии производят отпределенные химические вещества, и разные бактерии могут производить различные вещества. Так, ученые осуществили попытку изолировать такие вещества и применить их в устройстве солнечных батарей. Впрочем, изолировать химикалии бактерий оказалось очень трудно, и сам фотозинтез не получался.

В Университете Британской Колумбии специалисты решили оставить сами химические вещества в покое, тогда как использовать лучше именно бактерии. Для этого ученые вырастили достаточно большое количество бактерий E. coli. Бактерии в свою очередь начали производить вещества для фотосинтеза. Исследователи покрыли бактерии материалами-полупроводниками, чтобы можно было использовать их для производства электроэнергии.

Новые солнечные батареи, в которых применялись бактерии, оказались более эффективными, если сравнивать с другими бактериями, которые позволяют получать энергию с помощью бактерий. С традиционными солнечными панелями новые батареи конкурировать в настоящее время не могут, однако, у новинки есть очевидный потенциал и масса преимуществ.

Так, батареи с бактериями могут работать в условиях плохого освещения, даже при отсутствии прямых солнечных лучей. Таким образом, даже если погода облачная, такие солнечные батареи все равно будут производить электричество. В производстве такие солнечные батареи - дешевые и экологически чистые.

Солнечные батареи на основе бактерий пока что далеки от массового производства, но вероятно, что они будут весьма востребованы для северных территориях, где погода преимущественно пасмурная. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: бактерии для солнечных батареи, солнечная энергия в пасмурную погоду

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