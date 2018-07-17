



Нерухомість поповнила казну Чернівців на 6,8 млн грн - 17.07.2018 10:27

У першому півріччі цього року до бюджету Чернівців сплачено 6,8 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Цьогоріч громада Чернівців отримала в розпорядження на 2,3 млн. грн., або на 49,5 відсотки більше податку на нерухомість проти аналогічного періоду торік. За словами заступника начальника управління, начальника відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрія Світового, це звичайна практика європейських країн, коли вартісне майно оподатковується, а сплачені кошти стають одним із основних джерел доходу територіальних громад. Що повинен знати власник нерухомості у Чернівцях розповів посадовець.

«Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою/квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинку/будинків площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м. Податок нараховується лише на «зайві» квадратні метри. Наприклад, якщо квартира має площу 65 кв. м, то податок нараховується на 5 кв. м. Ці кошти будуть використані на потреби громади, на території якої знаходиться об’єкт нерухомості», – розповів Андрій Іванович. Крім того, власникам великого житла (що складає понад 300 кв. метрів для квартир і понад 500 кв. метрів для будинків) до так званого податку на розкіш доведеться додатково заплатити 25 тисяч гривень. У Чернівцях таких платників податку нині нараховується 83.

Податок на нерухомість сплачується щорічно за минулий рік. Відповідно, у 2018 році платники податку зобов’язані сплатити податок на нерухомість за 2017 рік за місцем розташування об'єкта оподаткування. Від дати отримання повідомлення-рішення органів ДФС про нараховану суму податку на нерухомість протягом шістдесяти днів громадяни повинні перерахувати суму податку на рахунки відповідного місцевого бюджету. Кожен громадянин має право провести звірку наявних та відображених у базах даних об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності, аби уникнути зайвих нарахувань чи навпаки – бюджетних втрат. Щоб внести зміни до наявної в ДФС інформації, власникам нерухомості при собі обов’язково потрібно мати документ, що посвідчує особу та правовстановлюючі документи на майно.

Громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та не згодні з нарахованими сумами мають можливість звернутись до органу Державної фіскальної служби та провести звірку даних. Таку звірку можна провести в Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№107, 208.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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