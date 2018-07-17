



Назван самый богатый человек современности - 17.07.2018 09:49

Был определен индекс миллиардеров Bloomberg, в соответствии с которым был назван самый богатый человек в современной истории.

Им оказался американский предприниматель, основатель компании Amazon Джефф Безос.

По состоянию на понедельник, 196 июля, состояние Безоса оценивается в 150 миллиардов долларов США. Вторым в рейтинге богатейших людей числится основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого меньше почти на 55 миллиадра долларов.

Условия по состоянию обоих бизнесменов корректировалась с учетом имеющейся инфляции. Билл Гейтс в 1999 году на пике бума доткомов нарастил состояние в размере 100 миллиардов долларов. С учетом современной инфляции эта сумма примерно составляет 149 миллиардов. Таким образом, на сегодняшний день с состоянием 150 миллиардов Безос уже обогнал "тогдашнего" Гейтса. Джесс Безос на сегодняшний день является богатейшим человеком в мире с 1982 года. Именно в этом году журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг самых богатых людей мира.

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