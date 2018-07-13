



В немецкой лотерее можно выиграть место на кладбище - 16.07.2018 13:52

В лотерею с Германии можно выиграть необычный приз. В городе Берхтесгаден решил разыграть ни много ни мало - 200 мест на кладбище.

Дело в том, что в этом городе с населением 280 тысяч человек, имеются проблемы с захоронением. Некоторым просителям местные власти иногда вынуждены даже отказывать в предоставлении места на кладбище. Так, места решили разыграть в лотерею, а именно - 140 мемт на кладбище и 60 мест для надгробий после кремации.

По словам главы муниципалитета Антона Курца, процесс решили сделать по максимуму честным, потому места решили попросту разыграть между подавшими заявки жителями.

Интересно, что в Берхтесгадене место на кладбище обходится недешево - от 490 до 760 евро.

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