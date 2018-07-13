



Разминирование Донбасса затянется на десятки лет - 16.07.2018 10:09

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в настоящее время находится на востоке Украины, и делится информацией о работах по разминированию полей на Донбассе.

Разные данные свидетельствуют о том, что порядка 7 тысяч гектар земли поражено взрывоопасными предметами.

Работы осуществляются следующим образом - участок разбивают на квадраты площадью 10х10 метров. После сапер исследует землю буквально шаг за шагом. На один квадрат приходится от нескольких часов до нескольких дней на разминирование. Только в Луганской области саперы ГСЧС и Министерства обороны очищают до 2 гектаров зараженной взрывчаткой земли. На участках может находиться свыше 20 взрывоопасных предметов. На полное очищение территорий может уйти многие десятки лет.

В настоящее время в ВР зарегистрировали три законопроекта, которые касаются разминирования территорий. Однако, они нуждаются в долгой доработке и существенных дополнениях. Крайне важно, по словам Геращенко, применить опыт и знания стран, которые уже имели место с разминированием территорий.

Платиновая Буковина, Черновцы

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