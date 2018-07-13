Разминирование Донбасса затянется на десятки лет- 16.07.2018 10:09
Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в настоящее время находится на востоке Украины, и делится информацией о работах по разминированию полей на Донбассе.
Разные данные свидетельствуют о том, что порядка 7 тысяч гектар земли поражено взрывоопасными предметами.
Работы осуществляются следующим образом - участок разбивают на квадраты площадью 10х10 метров. После сапер исследует землю буквально шаг за шагом. На один квадрат приходится от нескольких часов до нескольких дней на разминирование. Только в Луганской области саперы ГСЧС и Министерства обороны очищают до 2 гектаров зараженной взрывчаткой земли. На участках может находиться свыше 20 взрывоопасных предметов. На полное очищение территорий может уйти многие десятки лет.
В настоящее время в ВР зарегистрировали три законопроекта, которые касаются разминирования территорий. Однако, они нуждаются в долгой доработке и существенных дополнениях. Крайне важно, по словам Геращенко, применить опыт и знания стран, которые уже имели место с разминированием территорий.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 16.07.2018 15:35
- 16.07.2018 13:52
- 16.07.2018 12:32
- 16.07.2018 11:21
- 16.07.2018 10:25
- 16.07.2018 09:46
- 16.07.2018 09:16
- 13.07.2018 17:30
- 13.07.2018 17:19
- 13.07.2018 16:07