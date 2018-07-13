



40% черновчан выбрали семейного врача - 13.07.2018 17:30

В Черновцах жители подписали с врачами 102 250 деклараций. Такие цифры называются по состоянию на 10 июля 2018 года.

Такое количество равняется примерно 40% от общего населения Черновцов.

Кроме того, в управлении здравоохранения Черновицкого городского совета также провели анализ возрастной структуры населения, подписавшего с врачами декларации. Лица от 40 до 65 лет составляют наибольшее количество - 28%, или 29 015 человек. На втором месте - 24% - это пациенты в возрасте от 18 до 39 лет, общим количеством 23 670 человек.

13% составили родители малышей, которые подписали декларации с врачами-педиатрами, то есть, подписаны декларации на 13 364 ребенка в возрасте до 5 лет.

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