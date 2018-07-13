



Великобритания и США подпишут торговое соглашение после Брексита - 13.07.2018 17:19

После завершения процедуры Брексита Великобритания и США заключат торговый союз. Об этом предварительно договорились президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как отметила Мэй на совместной пресс-конференции с Трампом, они пришли к соглашению подписать после выхода страны из состава ЕС амбициозное торговое соглашение.

Траммп также высказался по этому поводу и отметил, что с нетерпением ожидает заключения данного соглашения.

Напомним, что Дональд Трамп прибыл в Великобританию в четверг, 12 июля, где намерен осуществить двухдневный визит.

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