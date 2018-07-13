



К Земле приближается необычная зеленая комета - 13.07.2018 16:07

2 июля астрономы отметили приближающуюся к нашей планете комету C/2017 S3 PANSTARRS. Как сообщается, яркость свечения кометы с того времени существенно увеличилась.

Необычный объект ученые окрестили "Невероятным Халком". Дело в том, что ракета почти не имеет хвоста, и газообразное вещестов сосредочено вокруг ядра в облаке. Комета светится необычным зеленым светом, благодаря чему получила и необычное название.

Газовое облако вокруг кометы в диаметре превышает в несколько раз Юпитер.

Благодаря тому, что комета обладает такими крупными размерами, ее можно наблюдать даже в обычные домашние телескопы.

Уфологи утверждают, что объект может быть как кометой, так и блуждающей планетой Нибиру, на что намекает отсутствие хвоста у объекта.

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