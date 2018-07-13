



Поезд Черновцы-Сучава запустят в 2019 году - 13.07.2018 12:51

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины озвучили сроки реализации проекта железнодорожного сообщения между украинскими Черновцами и румынским городом Сучава.

Стало известно, что состоялось заседание рабочей группы по вопросам транспорта и инфраструктуры между Украиной и Румынией.

Стороны подняли вопросы развития сообщения по железной дороге и автомобильными трассами, организацию грузовых и пассажирских перевозок. Обсуждение также коснулось работы пунктов пропуска и пересечения границы, а также получения разрешений на двусторонние и транзитные первлзки.

Для сообщения между Черновцами и Сучавой с 1 января 2019 года вводится 4 поезда, то есть, по две пары в каждую сторону. Поезд будет осуществлять пересадку пассадиров на станции Вадул-Сирет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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