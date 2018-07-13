Принят закон об уменьшении стоимости растаможки авто

- 13.07.2018 12:17
Принят закон об уменьшении стоимости растаможки авто

В первом чтении Верховной Радой Украины был принят законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины касаемо обложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Таким образом в ВР решили часть проблем с автомобилями на иностранной регистрации. Напомним, в Киеве уже третий день протестуют с требованиями внести изменеия в законодательство владельцы автомобилей на иностранных номерах.

В частности, для решения проблем было предложено использование новой шкалы акцизных налогов, с уменьшением в несклько раз, а также отмена экологического стандарта во время регистрации авто любого года выпуска.

Так, нововведения подразумевают новые ставки акциза. К слову, для автомобилей на бензиновых двигателях базовая ставка составит 50 евро, и 75 евро - для автомобилей на дизельных двигателях. В зависимости от возраста автомобиля и объема двигателя будут увеличиваться ставки в соответствии с тем или иным коэффициентом.

Так, для каждого легкового авто к базовым ставкам акциза будет применяться нужный коэффициент для определения акцихного налога. В пояснительной записке к документу говорится о том, что один коэффициент будет определеяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания транспорта в кубических сантиметрах на 1000 кубических сантиметров. Второй же коэффициент будет составлять количество полных календарных лет от года, следующего за годом выпуска транспортного средства, до года определения ставки налога. Коэффициент 1 применяется для транспортных средств, эксплуатируемых меньше года, или новых автомобилей.

На более новые автомобили акциз будет меньшим, и большим - для старых авто. Но есть важный момент - поскольку старые авто, как правило, дешевле, то и ввозная пошлина и налог на добавочную стоимость тоже будут меньшими. Можно подвести итог, что для всех автомобилей, независимо от возраста, растаможка будет находится в пределах 2500-3000 евро.

Платиновая Буковина

Ключові слова: растаможивание иностранных автомобилей, растаможка в украине

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

40% черновчан выбрали семейного врача В Черновцах жители подписали с врачами 102 250 деклараций. Такие цифры называются по состоянию на 10 июля 2018 года.
- 13.07.2018 17:30
Великобритания и США подпишут торговое соглашение после Брексита После завершения процедуры Брексита Великобритания и США заключат торговый союз
- 13.07.2018 17:19
К Земле приближается необычная зеленая комета 2 июля астрономы отметили приближающуюся к нашей планете комету C/2017 S3 PANSTARRS
- 13.07.2018 16:07
Поезд Черновцы-Сучава запустят в 2019 году В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины озвучили сроки реализации проекта железнодорожного сообщения
- 13.07.2018 12:51
Рейтинг самых дорогих городов мира 2018 Банк UBS AG провел исследование и определил рейтинг самых дорогих для проживания городов в мире
- 13.07.2018 12:12
Тройное ДТП в Черновцах в районе Дрожзавода 13 07 2018 В Черновцах в пятницу, 13 июля, в районе Дрожзавода произошла авария
- 13.07.2018 11:00
Владельцы авто на еврономерах требуют принять закон о растаможке Перед отпуском у депутатов Верховной Рады Украины 13 июля - последний рабочий день
- 13.07.2018 10:49
Озоновая дыра над Антарктидой затянулась По заявлению Европейского космического агентства, озоновая дыра в атмосфере Земли над Антарктидой затянулась.
- 13.07.2018 09:53
Фестиваль культур Global Village в Черновцах 27 07 2018 В Черновцах на улице Кобылянской 27 июля состоится международный фестиваль культур Global Village.
- 13.07.2018 09:46
В Сторожинці 13 липня - виїзна зустріч з поліцією Поліція Буковини запрошує вас 13-го липня на зустріч у м. Сторожинець.
- 13.07.2018 09:38

Всі новини