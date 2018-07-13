



Принят закон об уменьшении стоимости растаможки авто - 13.07.2018 12:17

В первом чтении Верховной Радой Украины был принят законопроект "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины касаемо обложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Таким образом в ВР решили часть проблем с автомобилями на иностранной регистрации. Напомним, в Киеве уже третий день протестуют с требованиями внести изменеия в законодательство владельцы автомобилей на иностранных номерах.

В частности, для решения проблем было предложено использование новой шкалы акцизных налогов, с уменьшением в несклько раз, а также отмена экологического стандарта во время регистрации авто любого года выпуска.

Так, нововведения подразумевают новые ставки акциза. К слову, для автомобилей на бензиновых двигателях базовая ставка составит 50 евро, и 75 евро - для автомобилей на дизельных двигателях. В зависимости от возраста автомобиля и объема двигателя будут увеличиваться ставки в соответствии с тем или иным коэффициентом.

Так, для каждого легкового авто к базовым ставкам акциза будет применяться нужный коэффициент для определения акцихного налога. В пояснительной записке к документу говорится о том, что один коэффициент будет определеяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания транспорта в кубических сантиметрах на 1000 кубических сантиметров. Второй же коэффициент будет составлять количество полных календарных лет от года, следующего за годом выпуска транспортного средства, до года определения ставки налога. Коэффициент 1 применяется для транспортных средств, эксплуатируемых меньше года, или новых автомобилей.

На более новые автомобили акциз будет меньшим, и большим - для старых авто. Но есть важный момент - поскольку старые авто, как правило, дешевле, то и ввозная пошлина и налог на добавочную стоимость тоже будут меньшими. Можно подвести итог, что для всех автомобилей, независимо от возраста, растаможка будет находится в пределах 2500-3000 евро.

Платиновая Буковина

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