



Рейтинг самых дорогих городов мира 2018 - 13.07.2018 12:12

Банк UBS AG провел исследование и определил рейтинг самых дорогих для проживания городов в мире. Всего в рейтинге были описаны 77 городов по всему миру.

Так, топ-3 самых дорогих городов выглядит следующим образом - Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания) и Нью-Йорк (США).

Средний заработок в месяц для проживания в Цюрихе должен оставлять около 4260 долларов. При этом, в учет не брались асходы на аренду жилья и минимальный набор услуг и товаров питания. Для проживания в Женеве необходимо зарабатыват не менее 4165 долларов. Нью-Йоркская жизнь обойдется в месяц в 3673 доллара.

Два российских города оказались в списке самых дорогих городов - это Санкт-Петербург и Москва.

Среди самых дорогих городов оказался также Киев, но столица Украины оказалась практически в самом конце списка - на 75-м месте из 77-ми. Дешевле, чем в Киеве, жизнь обойдется развечто в Лагосе и Каире, занявшим соответственно 76 и 77 места в рейтинге.

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