Тройное ДТП в Черновцах в районе Дрожзавода 13 07 2018- 13.07.2018 11:00
В Черновцах в пятницу, 13 июля, в районе Дрожзавода произошла авария. Свидетели отмечают затруднение движения на указанном участке дороги.
Как отмечается, на мосту через реку Прут, недалеко от остановки Дрожзавод, столкнулось три автомобиля. Движение в настоящее время осложнено, имеются пробки, поскольку участники аварии занимают одну полосу движения.
На место происшествия для установления причин и обстоятельств аварии выехали патрульные полицейские.
Предварительно сообщается, что в данном ДТП серьезных пострадавших нет.
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