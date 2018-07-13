



Тройное ДТП в Черновцах в районе Дрожзавода 13 07 2018 - 13.07.2018 11:00

В Черновцах в пятницу, 13 июля, в районе Дрожзавода произошла авария. Свидетели отмечают затруднение движения на указанном участке дороги.

Как отмечается, на мосту через реку Прут, недалеко от остановки Дрожзавод, столкнулось три автомобиля. Движение в настоящее время осложнено, имеются пробки, поскольку участники аварии занимают одну полосу движения.

На место происшествия для установления причин и обстоятельств аварии выехали патрульные полицейские.

Предварительно сообщается, что в данном ДТП серьезных пострадавших нет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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