



Владельцы авто на еврономерах требуют принять закон о растаможке - 13.07.2018 10:49

Перед отпуском у депутатов Верховной Рады Украины 13 июля - последний рабочий день. В связи с этим правительственный квартал не покидают активисты - владельцы автомобилей на иностранной регистрации.

Накануне, 12 июля, протестующие препятствовали выходу депутатов из парламента, поскольку нардепы так и не приступили к рассмотрению законопроекта об уменьшении стоимости растаможивания автомобилей. Митингующие надеятся, что вопрос решится сегодня. Также "евробляхеры" заявили о готовности к радикальным действиям, если депутаты перенесут рассмотрение данного вопроса на осень.

Отметим, что 12 июля с автомобилем народого депутата Украины Павла Пинзеныка и нескольких активистов произошел инцидент - автомобиль нардепа сбил человека. Отмечается, что пострадавшего немедленного направили в больницу, а другие протестующие взяли автомобиль в оцепление и даже разбили заднее стекло авто камнем. Митингующие заявили, что нардеп попытался сбежать.

Пензеник также дал комментарий по этой ситуации. Информацию о том, что он сбил одного из протестующих, нардеп опроверг. Машину он покинул в сопровождении правоохранителей и районного начальника полиции.

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