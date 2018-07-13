Озоновая дыра над Антарктидой затянулась

- 13.07.2018 09:53
Озоновая дыра над Антарктидой затянулась

По заявлению Европейского космического агентства, озоновая дыра в атмосфере Земли над Антарктидой затянулась.

Эту информацию удалось получить благодаря европейскому космическому аппарату Sentinel-5P во время проведения исследований атмосферы планеты, которые осуществлялись в ноябре 2017 года.

Так, исходя из данных изучения изображения, озоновая дыра, охватывавшая половину Антарктиды, затянулась еще до 26 ноября прошлого года. Впрочем, ученые пока не могут утверждать наверняка, образуется ли дыра в озоновом слое над указанной местность снова или нет.

Кроме того, речь идет лишь о первичных данных со спутника, размещенных в открытом доступе.

Примечательно, что с помощью спутника Sentinel-5P также удалось зафиксировать выделения диокида азота в ряде регионов, в особенности - на Ближнем Востоке, в Европе, Индии и Африке. Как сообщают в ЕКА, в крупных городах и вдоль судоходных путей наблюдаются наибольшие загрязнения воздуха.

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Ключові слова: дыры в озоновом слое, озоновые дыры, озоновый слой земли

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