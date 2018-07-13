



Фестиваль культур Global Village в Черновцах 27 07 2018 - 13.07.2018 09:46

В Черновцах на улице Кобылянской 27 июля состоится международный фестиваль культур Global Village.

В фестивале примут участие студенты-волонтеры из различных стран - таких, как Китай, Индонезия, Турция, Тунис и Таиланд, которые представят традиции, культурные особенности и другие интересные изюминки свои стран.

Гости фестиваля смогут получить массу интересной и познавательной информации, расширить свой кругозор, ознакомиться с культурным разнообразием, а также пообщаться с иностранными студентами и улучшить свои навыкки разговорного английского языка.

Начало фестиваля - 27 июля в 15:00. Приглашаются все желающие.

Платиновая Буковина, Черновцы

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