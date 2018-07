Мужчина-рекордсмен отрезал самые длинные ногти в мире - 12.07.2018 13:25

В Индии мужчина с самыми длинными на свете ногтями лишился своей главной изюминки. Ниже вы можете посмотреть видео, как мужчине спиливают ногти длиной два метра.

82-летний индус Шридхар Чиллал отметил, что отращивал ногти на левой руке более полувека - с 1952 года. Так, его достижение было отмечено в книге рекордов Гиннесса, и Шридхара стал мужчиной с самыми длинными ногтями. Его наибольший ноготь составлял в длину 197 сантиметров.

Несмотря на обретенную известность, удивительно длинные ногти доставляли мужчине массу неудобств - у него постоянно болели пальцы из-за чрезвычайно большой нагрузки, сами ноти были чересчур длинными и тяжелыми, из-за чего индусу было тяжело ходить. Также такие ногти представляли огромную угрозу попадания инфекции.

Однако, все эти тяготы хоть и усложняли Шридхару жизнь, но он не отказался от своего призвания и продолжал работать фотографом.

Решение избавиться от длинных ногтей Шридхар Чиллал принял 11 июля 2018 года. После ногти попадут в Нью-Йоркский музей Ripley’s Believe It Or Not и станут частью постоянной экспозиции.

Среди женщин пальму первенства по длине ногтей одерживает Аянна Уильямс из США. Длина всех ее ногтей в совокупности составляет почти 6 метров.





