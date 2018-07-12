



В рядах боевиков на Донбассе воюют иностранные наемники - 12.07.2018 13:05

За четыре года войны на Донбассе были идентифицированы более 50 наемников, которые воюют в рядах незаконных российско-террористических формирований "ЛНР" и "ДНР". Такие даные озвучивают в Генеральной прокуратуре Украины.

Большая часть наемников - это граждане Италии. Есть также в числе боевиков французы, чехи, финные, испанцы, сербы и даже один американец.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявлял о том, что полный список наемников на Донбассе был передан в институты Международного уголовного суда. Также Матиос отметил отсутствие массовых процессов в других странах по отношению к наемникам из числа их граждан. Военный прокурор отметил, что Украина намерена доказать соответствующим учреждениям и мировому сообществу в целом, что проблемы, нуждающиеся в решении, имеются не только в Украине.

В Генпрокуратуре Украины отмечают, что в рамках расследования о развязании РФ агрессивной войны против Украины были установлены личности 54 иностранных наемников. Все они воюют на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. Данные материалы украинская сторона намерена представить как доказательство ведения Россией войны, а также факт финансирования терроризма.

Сообщения Матиоса остались без комментария прокурора Междунаролного уголовного суда в Гааге. Представители трибунала сослались на предписание конфиденциальности обработки коммуникации с внешним миром, в соответствии с Римским уставом.

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