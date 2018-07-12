В рядах боевиков на Донбассе воюют иностранные наемники

- 12.07.2018 13:05
В рядах боевиков на Донбассе воюют иностранные наемники

За четыре года войны на Донбассе были идентифицированы более 50 наемников, которые воюют в рядах незаконных российско-террористических формирований "ЛНР" и "ДНР". Такие даные озвучивают в Генеральной прокуратуре Украины.

Большая часть наемников - это граждане Италии. Есть также в числе боевиков французы, чехи, финные, испанцы, сербы и даже один американец.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявлял о том, что полный список наемников на Донбассе был передан в институты Международного уголовного суда. Также Матиос отметил отсутствие массовых процессов в других странах по отношению к наемникам из числа их граждан. Военный прокурор отметил, что Украина намерена доказать соответствующим учреждениям и мировому сообществу в целом, что проблемы, нуждающиеся в решении, имеются не только в Украине.

В Генпрокуратуре Украины отмечают, что в рамках расследования о развязании РФ агрессивной войны против Украины были установлены личности 54 иностранных наемников. Все они воюют на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. Данные материалы украинская сторона намерена представить как доказательство ведения Россией войны, а также факт финансирования терроризма.

Сообщения Матиоса остались без комментария прокурора Междунаролного уголовного суда в Гааге. Представители трибунала сослались на предписание конфиденциальности обработки коммуникации с внешним миром, в соответствии с Римским уставом.

Платиновая Буковина

Ключові слова: наемники на донбассе, гпу, расследования преступлений на донбассе

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Топ-6 вузов для поступления в 2018 году В рамках нынешней вступительной кампании абитуриенты зарегистрировали уже свыше 123 тысяч е-кабинетов
- 12.07.2018 17:36
На Буковине обнаружили заблудившуюся немку 28-летняя гражданка Германии, которая прибыла в Украину 1 июня, но после того пропала, была найдена в Черновицкой области
- 12.07.2018 17:11
В Мамаївцях виявлено 800 кущів конопель Поліція Чернівецької області продовжує проводити оперативний захід під умовною назвою «Мак 2018»
- 12.07.2018 16:38
ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 12 07 2018 В Черновцах на перекрестке улиц Южно-Окружная и Головная произошла авария. ДТП случилось в районе 14:00.
- 12.07.2018 14:26
Процедура подписания деклараций с врачами стала проще Для удобства пациентов было решено упростить процедуру подписания декларации с врачами
- 12.07.2018 13:54
Житель Хотина попався на вимаганні хабаря у розмірі 50 тис грн Затриманому буковинцю вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення
- 12.07.2018 13:35
Мужчина-рекордсмен отрезал самые длинные ногти в мире В Индии мужчина с самыми длинными на свете ногтями лишился своей главной изюминки
- 12.07.2018 13:25
Подробиці смертельного ДТП в Мамаївцях 11 07 2018 Внаслідок ДТП загинув велосипедист. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди
- 12.07.2018 12:33
Буковинца оштрафовали за полеты через границу на дельтаплане В октябре 2017 года житель Буковины незаконным образом пересек государственную границу Украины с Румынией на мотодельтаплане
- 12.07.2018 12:17
Борисполь согласовал все рейсы с Ryanair Лоукост-авиаперевозчик Ryanair, штаб-квартира которого базируется в Ирландии, согласовал все рейсы с международным аэропортом Борисполь.
- 12.07.2018 12:10

Всі новини