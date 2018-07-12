Подробиці смертельного ДТП в Мамаївцях 11 07 2018

- 12.07.2018 12:33
Подробиці смертельного ДТП в Мамаївцях 11 07 2018

Внаслідок ДТП загинув велосипедист. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Увечері 11-го липня на автошляху в селі Мамаївці Кіцманського району автомобіль марки «Mercedes-Sprinter» під керуванням 34-річного чернівчанина допустив наїзд на велосипедиста.

Місцевий житель 47 років раптово виїхав на проїжджу частину дороги. В результаті автопригоди велосипедист отримав травми не сумісні з життям та помер на місці пригоди.

Попереднє медичне освідчення показало, що водій на момент скоєння автопригоди був тверезий.

За фактом ДПТ відкрито кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: мамаївці дтп, 11 липня дтп з велосипедистом мамаївці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Топ-6 вузов для поступления в 2018 году В рамках нынешней вступительной кампании абитуриенты зарегистрировали уже свыше 123 тысяч е-кабинетов
- 12.07.2018 17:36
На Буковине обнаружили заблудившуюся немку 28-летняя гражданка Германии, которая прибыла в Украину 1 июня, но после того пропала, была найдена в Черновицкой области
- 12.07.2018 17:11
В Мамаївцях виявлено 800 кущів конопель Поліція Чернівецької області продовжує проводити оперативний захід під умовною назвою «Мак 2018»
- 12.07.2018 16:38
ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 12 07 2018 В Черновцах на перекрестке улиц Южно-Окружная и Головная произошла авария. ДТП случилось в районе 14:00.
- 12.07.2018 14:26
Процедура подписания деклараций с врачами стала проще Для удобства пациентов было решено упростить процедуру подписания декларации с врачами
- 12.07.2018 13:54
Житель Хотина попався на вимаганні хабаря у розмірі 50 тис грн Затриманому буковинцю вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення
- 12.07.2018 13:35
Мужчина-рекордсмен отрезал самые длинные ногти в мире В Индии мужчина с самыми длинными на свете ногтями лишился своей главной изюминки
- 12.07.2018 13:25
В рядах боевиков на Донбассе воюют иностранные наемники За четыре года войны на Донбассе были идентифицированы более 50 наемников, которые воюют в рядах незаконных российско
- 12.07.2018 13:05
Буковинца оштрафовали за полеты через границу на дельтаплане В октябре 2017 года житель Буковины незаконным образом пересек государственную границу Украины с Румынией на мотодельтаплане
- 12.07.2018 12:17
Борисполь согласовал все рейсы с Ryanair Лоукост-авиаперевозчик Ryanair, штаб-квартира которого базируется в Ирландии, согласовал все рейсы с международным аэропортом Борисполь.
- 12.07.2018 12:10

Всі новини