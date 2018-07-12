



Подробиці смертельного ДТП в Мамаївцях 11 07 2018 - 12.07.2018 12:33

Внаслідок ДТП загинув велосипедист. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Увечері 11-го липня на автошляху в селі Мамаївці Кіцманського району автомобіль марки «Mercedes-Sprinter» під керуванням 34-річного чернівчанина допустив наїзд на велосипедиста.

Місцевий житель 47 років раптово виїхав на проїжджу частину дороги. В результаті автопригоди велосипедист отримав травми не сумісні з життям та помер на місці пригоди.

Попереднє медичне освідчення показало, що водій на момент скоєння автопригоди був тверезий.

За фактом ДПТ відкрито кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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