



До зарождения жизни Земля была розовой - 12.07.2018 10:51

Ученые заявляют, что самым старым пигментом, когда-либо существовавшим на нашей планете, был ярко-розовый пигмент, полученный из скальных в Африке, глубоко под пустыней Сахара.

Возраст этих пигментов составляет порядка 1,1 миллиарда лет.

По словам доктора Гунелы, руководителя исследования из Автралийского исследовательского центра наук о Земле, речь идет пигментах, которые являются молекулярными окаменелостями хлорофила. Они были получены древними фотосинтезирующими организмами, жившими очень давно в океане. В настоящее время эти микроорганизмы уже давно не существуют.

Таким образом, ярко-розовый цвет является самым старым из когда-либо встречавшихся в истории нашей планеты. По сравнению с другими пигментами, ярко-розовый старее остальных примерно на полмиллиарда лет.

По словам ученых, миллиард лет назад в океане доминирующими были богатые хлорофилом крошечные цианобактерии, которые стали источником данного цвета. Поэтому, если бы кто-то взглянул в то время на Землю из космоса, то планета казалась бы вовсе не голубым шариком, как сейчас, а ярко-розовым.

Платиновая Буковина

Всі новини