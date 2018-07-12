



Инвесторам Северного потока-2 грозят санкции - 12.07.2018 09:29

Представитель Государственного департамента США заявил, что компании, инвестирующие в проект Северный поток-2, и другие партнеры в этом секторе рискуют попасть под санкции США.

В США отмечают, что газопровод подрывает газовую стабильность Европы, негативным образом влияет на энергетическую безопасность и является иструментом политического давления РФ на европейские страны, в частности - на Украину.

В связи с этим было озвучено заявление о возможных санкцияхв отношении всех партнеров Северного потока-2.

Стоит отметить, что недавно президент США Дональд Трамп озвучил критику в адрес сотрудничества РФ и Германии в вопросах строительства Северного потока-2. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что данный вопрос полностью контролируется Германией.

Платиновая Буковина, Черновцы

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