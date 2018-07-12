



В Мамаевцах насмерть сбили велосипедиста - 12.07.2018 09:15

В Черновицкой области, в селе Мамаевцы, произошло ДТП с летальным исходом. Как отмечается, микроавтобус сбил велосипедиста.

Авария произошла в среду, 11 июля.

Предварительно в Национальной полиции Черновицкой области сообщается, что за рулем авто марки Mercedes Sprinter находился житель села Мамаевцы 1984 года рождения. Он сбил велосипедиста в момент, когда тот переезжал дорогу.

Виновник ДТП сам вызвал все службы на место происшествия. Велосипедист - пожилой мужчина - скончался на месте ДТП от полученных травм.

Следственные мероприятия по факту данного происшествия продолжаются.

Платиновая Буковина, Черновцы

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