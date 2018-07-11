



В Украине сократили количество мест госзаказа - 11.07.2018 16:19

11 июля Кабинет министров Украины утвердил государственный заказ на подготовку специалистов, который составит 191 100 человек, в том числе и 171 355 человек для обучения на дневной форме. Данный показатель - меньше, чем прошлом году, соответственно на 9,6% и на 9,5%.

На 3,5% было решено сократить объем госзаказа по уровню подготовки "бакалавр" на дневной форме обучения. На 30,6% снижен показатель для специалистов дневной формы обучения. Между тем, госзаказ для магистров и аспирантов было решено наоборот увелиить - на 0,9% и на 1,4% соответственно.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива, госзаказ формируется в соответствии с потребностями рынка. Изменения в механизм госзаказа разработало Минэкономразвития для того, чтобы дополнительно мотивировать студентов на получение наиболее востребованных специальностей. Было предложено решение запретить перераспределение госзаказа между отраслями. Еще несколько не менее важных изменений будут вводиться в следующем году, среди которых - повышенная стипендия для студентов на аграрных, технических и инженерных специальностях, необходимых для украинской промышленности и сферы IT-технологий.

Напомним, что возможность подавать заявления в вузы для поступления появится у абитуриентов с завтрашнего дня, с 12 июля. Заявления будут приниматься до 18:00 26 июля.

Платиновая Буковина

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