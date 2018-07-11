



1-15 августа Украинский оскаровский комитет принимает заявки от фильмов - 11.07.2018 11:14

Прием заявок на участие в национальном отборе фильмов на "Оскар" Украинским Оскаровским комитетом стартует 1 августа и продлится до 15 августа, как сообщают в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Заявки принимаются для участия в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Важно, чтобы фильм был полнометражным - игровым, анимационным или документальным, и его хронометраж составлял от 40 минут и дольше. Картина должна быть снята за пределами территории США, и доминирующим языком фильма не должен быть английский язык.

В коммерческий прокат фильм должен выйти с период с 1 октября 2017 года до 30 сентября 2018 года, с прокатом не менее 7 дней поряд.

При этом, фильм может приимать участие в кинофестивалях, однако, он не должен транслироваться до первичного проката в кино на телевидении, в Интернете, либо выпускаться на DVD и других носителях.

Так, заявки на участие принимаются с 1 по 15 августа, с 16 по 28 августа Оскаровский комитет рассматривает заявки. 29 августа состоится заседание комитета, а также пресс-конференция, на которой озвучат название фильма, который будет выдвигатья на "Оскар" от Украины.

Напомним, что следующая оскаровская церемония состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

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