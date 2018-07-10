Керівник НПУ очолив обласну організацію Динамо

- 10.07.2018 17:29
Керівник НПУ очолив обласну організацію Динамо

Відповідне рішення було прийняте 9-го липня на позачерговій конференції буковинського осередку фізкультурно-спортивного товариства, яка відбулася на базі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

У позачерговій конференції взяли участь представники від колективів фізичної культури Буковини, обласних управлінь НПУ, СБУ, ДСНС, ДСО, Чернівецького прикордонного загону, міського відділу з питань пробації, митниці, податкової поліції, прокуратури.

Учасники конференції заслухали доповідь заступника голови обласної організації «Динамо» Віктора Верешка про діяльність товариства за 2017 та у першому півріччі поточного року. Як зазначалося, нині в організації культивуються 8 олімпійських і понад 10 неолімпійських та професійно-прикладних видів спорту. Упродовж вказаного періоду спортсмени обласної організації неодноразово здобували перемоги та ставали призерами в особистому й командному заліках.

Йшлося під час доповіді й про необхідність покращення фінансової діяльності товариства та матеріально-технічної бази. Зокрема, капітального ремонту потребує Будинок фізкультури по вулиці Українській обласного центру, а також стрільбище «Динамо». Проаналізувавши стан спортивної споруди та розглянувши інвестиційні пропозиції, учасники конференції прийняли рішення про будівництво нового сучасного Універсального спортивного комплексу «Динамо». Вже найближчим часом буде розроблено технічну документацію для зведення спорткомплексу та створення належних умов для підготовки буковинських спортсменів.

Наступним питанням порядку денного стали зміни складу Президії обласної організації «Динамо» та обрання Голови. За згодою з колективами фізичної культури крайового осередку організації та рекомендацією першого заступника голови ФСТ «Динамо» України Віктора Коржа, головою обласної організації було обрано генерала поліції третього рангу Анатолія Дмитрієва.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нацполіція чернівці

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