



Авто конвоя в Черновцах вызвало ДТП - 10.07.2018 17:16

Во вторник, 10 июля, в центре Черновцов автомобиль конвоиров спровоцировал двойную аварию.

О происшествии, случившемся на улице Михая Эминеску, недалеко от здания Апелляционного суда Черновицкой области, сообщили свидетели аварии.

Так, автомобиль сопровождения Нацгвардии маневрировал, сдавая назад, что привело к столкновению с автомобилем марки Fiat. Второе авто уже столкнулось с легковым автомобилем, припаркованным позади.

На место ДТП для выяснения обстоятельств аварии прибыла патрульная полиция.

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